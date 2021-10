Microsoft : bientôt première capitalisation mondiale ?

(Boursier.com) — Dans la course à la démesure que se livrent actuellement les géants technologiques américains, Microsoft pourrait prendre sous peu la première place du podium devant Apple, qui paraissait jusqu'alors indétrônable. Sur la base des cours observés après bourse hier soir à Wall Street, le groupe software de Redmond vaudrait près de 2 400 milliards de dollars, contre 2 470 milliards pour Apple. L'écart est donc désormais extrêmement réduit entre les deux dossiers. Tout dépendra des futurs résultats d'Apple attendus demain soir.

Microsoft, pour sa part, a publié hier soir des comptes extrêmement solides, soutenu par les activités cloud. Le groupe a dépassé les attentes pour le onzième trimestre consécutif ! Les revenus sur le premier trimestre fiscal 2022, clos fin septembre 2021, ont progressé de 22% à 45,3 milliards de dollars, contre 43,9 milliards de consensus. Les profits hors gain fiscal ont été de 2,27$ par action, contre un consensus de 2,07$. Les prévisions de ventes par division pour le trimestre entamé ont également battu le consensus. Satya Nadella, le directeur général du groupe, engrange donc de nouveaux succès. Les ventes d'Azure et des autres services cloud ont flambé de 50%, après une progression de 51% sur le trimestre antérieur. Les revenus cloud réalisés auprès des entreprises ont augmenté de 36% à 20,7 milliards. Les ventes d'Office 365 aux entreprises se sont améliorées de 23%.

En incluant le bénéfice fiscal, le bénéfice net du premier trimestre a atteint 20,5 milliards de dollars et 2,71$ par action. Le bénéfice fiscal de 3,3 milliards correspond au rapatriement par Microsoft de certaines propriétés intellectuelles aux USA, ce qui se traduira ultérieurement par un taux d'imposition plus élevé.

Par division, le segment Intelligent Cloud, comprenant Azure et les logiciels serveur, a affiché des ventes de 17 milliards. La division Productivity, comprenant essentiellement Office, a dégagé des revenus de 15 milliards. La division PC, avec Windows, Surface et les produits Xbox, a généré 13,3 milliards. Microsoft prévient tout de même que les perturbations de supply chain affecteront les activités Surface ou Xbox. La pandémie, contraignant des millions de personnes à se divertir 'à la maison', a dopé quoi qu'il en soit les ventes de consoles et accessoires, mais le problème de l'offre persiste. Amy Hood s'attend à ce que la demande Xbox continue de dépasser l'offre, y compris durant la saison des fêtes. Quant aux ventes de Surface, qui ont corrigé au premier trimestre, elles devraient rester sur cette tendance au deuxième.

L'unité cloud phare, Azure, en concurrence avec Amazon (AWS) et Google Cloud, a tout de même affiché 48% de croissance à devises constantes sur le trimestre clos, ce qui bat le consensus. Amy Hood, la directrice financière de Microsoft, assure que l'unité connaîtra encore une croissance globale sur le deuxième trimestre fiscal.

Pour le deuxième trimestre fiscal 2022, Microsoft table en milieu de fourchette sur des revenus Intelligent Cloud de 18,23 milliards de dollars, supérieurs au consensus. Les autres segments devraient aussi dépasser les attentes.