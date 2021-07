Microsoft : beau, mais déjà tellement cher ?

(Boursier.com) — Microsoft a dévoilé pour son quatrième trimestre fiscal 2021 des résultats supérieurs aux attentes des analystes, avec la solidité des activités cloud et une belle progression de 51% des revenus de la plateforme Azure. Les revenus trimestriels du géant software de Redmond ont été de 46,15 milliards de dollars, en augmentation de 21%, contre 44,2 milliards de consensus de marché. Le bénéfice par action s'est établi à 2,17$, alors que le consensus était de 1,92$. Le segment Intelligent Cloud, comprenant Azure, a progressé de 30% avec des revenus de 17,4 milliards, contre 16,4 milliards attendus. Le segment PC (avec Windows et la Xbox) a généré 14,1 milliards de dollars, en progression de 9%, contre 13,8 milliards de consensus de place. Le segment Productivity & Business Processes a affiché des recettes de 14,7 milliards, contre 13,9 milliards de consensus.

Les résultats ressortent donc robustes, mais le titre consolide pour l'heure après bourse à Wall Street...

Sur l'exercice fiscal clos, Microsoft a battu son record de bénéfice, affichant plus de 60 milliards de dollars de résultat net et 165 milliards de dollars de ventes. Le seul problème, c'est que le dossier pèse déjà 2.158 milliards de dollars en bourse, ce qui commence à rendre certains investisseurs plus pointilleux. Quoi qu'il en soit, la réussite du groupe dans les services cloud est indéniable, accélérée par le développement du télétravail. Le titre a lui déjà gagné 30% cette année, contre 18% pour le S&P 500.