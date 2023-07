Microsoft : accord avec Sony sur Call of Duty

(Boursier.com) — Microsoft a signé un accord pour le maintien du jeu 'Call of Duty' sur la PlayStation de Sony. Il s'agit d'un accord contraignant pour conserver Call of Duty sur PlayStation suite à l'acquisition attendue de l'éditeur Activision Blizzard par Microsoft. Citant un dirigeant de Xbox, The Verge rapporte par ailleurs que l'accord est de dix ans et n'implique que 'Call of Duty', contre une offre de Microsoft à Sony l'an dernier de conserver tous les titres de console Activision existants sur Sony, y compris les futures versions de la franchise Call of Duty ou toute autre franchise Activision en cours sur Sony jusqu'au 31 décembre 2027.