Microsoft : 3.000 milliards de dollars bien mérités ?

(Boursier.com) — Microsoft a justifié mardi soir sa capitalisation boursière de 3.000 milliards de dollars... Le géant software a affiché ainsi pour son deuxième trimestre fiscal des résultats supérieurs aux anticipations de marché, avec le cloud et l'IA. Pour le trimestre clos fin décembre, le groupe mené par Satya Nadella a annoncé des revenus en croissance de 18% à 62 milliards de dollars, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action de 2,93$. Le consensus Bloomberg se situait à 2,78$ de bénéfice par action et 61,1 milliards de revenus. Le groupe de Redmond, qui a investi des milliards dans la startup d'intelligence artificielle OpenAI à l'origine de ChatGPT et vient de dépasser Apple au rang de première capitalisation boursière mondiale, n'a donc pas déçu sur le trimestre clos.

Les revenus des services cloud d'Azure ont augmenté de 30%, un peu plus encore qu'au précédent trimestre, contre 28% de consensus. Amy Hood, directrice financière du groupe, a estimé, citée par Bloomberg, que l'IA avait dopé le taux de croissance d'Azure de six points de pourcentage. Du côté de la rentabilité, Microsoft a amélioré de 33% son bénéfice net à 21,9 milliards de dollars soit 2,93$ par action. Le bénéfice opérationnel a grimpé de 33% lui aussi à 27 milliards.

Intégration d'Activision Blizzard

Le chiffre d'affaires a pour sa part bénéficié du premier impact de l'intégration de l'acquisition de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars en octobre. Les activités Intelligent Cloud (Azure, SQL Server, Windows Server, GitHub, Nuance...) ont généré près de 26 milliards de dollars de revenus sur le trimestre, en croissance de 20% et supérieures aux attentes, contre 19,2 milliards de dollars pour le segment Productivity & Business Processes (Office, Dynamics et LinkedIn), en progression de 13%, et 16,9 milliards de dollars pour le segment PC comprenant Windows, Surface, Bing et les produits Xbox. Notons que Microsoft revendique désormais 53.000 clients Azure IA selon Nadella.

Microsoft anticipe désormais des revenus allant de 60 à 61 milliards de dollars pour son troisième trimestre fiscal, à comparer à un consensus de 60,9 milliards.

