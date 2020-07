Micropole : trois nominations

(Boursier.com) — Micropole annonce trois nouvelles nominations au sein de son Comité Exécutif, à savoir Antoine Amélineau, Directeur BU Data Intelligence & Performance Paris, Antoine de Lasteyrie en tant que Directeur BU Digital Paris et Fabrice Perrin, General Manager Suisse. Ces nominations s'inscrivent dans la continuité de la stratégie du groupe et de la mise en oeuvre de ses fortes ambitions de développement. Fort d'un positionnement basé sur l'innovation et la valeur ajoutée de ses prestations, Micropole poursuit ainsi le déploiement de ses prestations liées à la Data et au Digital et également de ses nouvelles offres autour du Cloud et de la sécurité.

"Nous sommes très heureux d'accueillir Antoine Amélineau, Antoine de Lasteyrie et Fabrice Perrin au sein du Comité Exécutif du Groupe. Leur expérience, leur capacité de leadership et leur engagement sont des atouts précieux pour répondre à nos fortes ambitions. Ensemble, ils forment une équipe de grande qualité à la hauteur des challenges que Micropole se fixe", a ajouté Christian Poyau, cofondateur et PDG de Micropole.