Micropole : Thomas Gendulphe est nommé General Manager Suisse et Espagne

(Boursier.com) — Micropole , groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, annonce la nomination de Thomas Gendulphe au poste de General Manager Suisse et Espagne. Il intègre le Comité Exécutif du Groupe et pilotera l'activité de Groupe Micropole en Suisse et en Espagne.

Le Groupe Micropole est un acteur majeur de la transformation digitale depuis plus de 30 ans qui accompagne ses clients dans leur transformation par la mise en oeuvre de technologies innovantes et la valorisation de la Data, actif stratégique pour les entreprises. Le Groupe Micropole est présent en Suisse depuis près de 25 ans à travers ses filiales Cross System, Wide Suisse et Albert.

"Je suis fier de rejoindre le groupe Micropole dont les services répondent pleinement aux enjeux actuels de nos clients, particulièrement dans une approche Data-centric. J'aurai à coeur de poursuivre leur déploiement de façon qualitative et durable, tout en développant les synergies internationales notamment avec l'Espagne" a déclaré Thomas Gendulphe.

Titulaire d'un Master ingénierie logicielle de l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse dont il est diplômé en 2002, Thomas Gendulphe a débuté sa carrière au sein du groupe Caisse des Dépôts puis a occupé différents postes de management chez Sword et Elca. En 2009, il a fondé Fair Web Entertainment, spécialisée dans le développement mobile et Web, éditeur de BetCoffee, une solution de social gaming. Il a été ensuite Président de Orava, société de conseil à Aubonne, dans le canton de Vaud, jusqu'à son rachat par ABLV Group. Il rejoint ensuite la Banque Cantonale Vaudoise pendant plus de 5 ans puis SQLI en 2017, où il a occupé la fonction de Service Manager à Lausanne. Nommé Country Manager Espagne en 2018, il crée l'agence de Barcelone puis la développe et la porte à plus de 150 personnes.