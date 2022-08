Micropole sur Euronext Growth le 29 août

(Boursier.com) — Le transfert de la cotation des titres Micropole sur le marché Euronext Growth aura lieu le 29 août prochain.

"Ce transfert permettra à Micropole d'être admise aux négociations sur un marché plus approprié à la taille et à la capitalisation boursière de la société, avec un fonctionnement simplifié, plus approprié au profil et aux besoins actuels de la société par rapport au marché réglementé", explique Micropole qui considère qu'une cotation sur le segment Growth d'Euronext lui permettra de réduire ses coûts et ses contraintes et ainsi de se recentrer sur ses opérations, tout en conservant une cotation sur une plate-forme de transactions organisée et reconnue.