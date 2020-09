Micropole : stabilité du bénéfice

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Micropole a réalisé au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 57,7 ME contre 55,9 ME sur la même période en 2019, en hausse de 3,3%.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en croissance de 1,9%.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 2 ME au premier semestre 2020, représentant 3,5% du chiffre d'affaires contre 2,1 ME au premier semestre 2019, soit 3,8% du chiffre d'affaires semestriel 2019.

Le résultat net des activités poursuivies est stable à 0,5 ME.

Au 30 juin 2020, le Groupe a une structure financière solide, avec une trésorerie qui s'élève à 21,2 ME et un endettement financier net à 2,8 ME contre 9,5 ME à fin décembre 2019, pour des capitaux propres en hausse à 52,6 ME.

Cette amélioration substantielle de la structure financière comprend les effets du décalage de paiement des cotisations sociales pour 6,1 ME. Des Prêts Garantis par l'Etat ont été conclus pour un montant de 5 ME avec les principaux partenaires bancaires permettant de sécuriser encore plus la situation financière du Groupe