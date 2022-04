Micropole : résultat net de 3 ME

(Boursier.com) — En 2021, le résultat opérationnel courant de Micropole progresse de 44% à 6,5 ME contre 4,5 ME l'exercice précédent.

Le résultat net des activités poursuivies est positif et ressort à 3 ME, contre 0,2 ME au titre de l'exercice précédent.

La trésorerie nette est positive de 3,6 ME pour des capitaux propres de 51,7 ME.

Après la pandémie du Covid en 2020, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur l'économie mondiale génèrent une incertitude sur l'évolution de l'environnement économique à court terme.

Micropole n'a toutefois pas à ce stade constaté d'altération de son activité.

Dans cette période encore incertaine, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme, en particulier de rentabilité, et reste confiant sur l'évolution future des marchés sur lesquels il est positionné.