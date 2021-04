Micropole : résultat net 2020 légèrement positif

(Boursier.com) — Micropole annonce avoir réalisé sur l'ensemble de l'exercice 2020 un chiffre d'affaires de 111 ME contre 115,3 ME à la même période l'année précédente.

A périmètre et taux de change constant, l'activité a été globalement stable malgré la crise sanitaire.

Le résultat opérationnel courant est de 4,5 ME contre 6 ME l'exercice précédent.

Le résultat net des activités poursuivies est positif et ressort à 0,2 ME contre 2,3 ME au titre de l'exercice précédent.

La trésorerie nette est positive à 2,2 ME hors dettes locatives contre un endettement net de 9,5 ME au 31 décembre 2019 pour des capitaux propres de 50,4 ME.

La société a bénéficié de PGE pour 5 ME en 2020 et de reports d'échéance Urssaf de 7,9 ME.

Micropole a réalisé en mars 2021 l'acquisition relutive de la société luxembourgeoise Tomorrow Services avec 2 ME de ventes afin d'accroître son implantation au Benelux et affirmer une présence physique au Luxembourg.

Par ailleurs, au cours du mois de mars 2021, la société a cédé son bureau de Lille et ses 2,8 ME de chiffre d'affaires, cette agence n'ayant jamais atteint la taille critique et doublonnant avec la stratégie de développement au Benelux.