Micropole reçoit le statut de partenaire Platinum d'Informatica

Micropole renforce son partenariat stratégique avec Informatica, leader de l'Enterprise Cloud Data Management, et obtient le statut de 'Partenaire Platinum'.

Partenaire Informatica depuis 2002, cette distinction met en avant le savoir-faire de Micropole en matière d'intégration, de conseil et d'accompagnement des entreprises dans leurs projets de gouvernance et d'architecture de données. En rejoignant une liste très exclusive de partenaires 'Platinum' en Europe, Micropole apporte une preuve supplémentaire de sa légitimité et de son expertise sur le marché de la gouvernance des données .

Ce statut de partenaire Platinum reconnaît les capacités et l'engagement de Micropole pour adresser et résoudre les priorités et défis des clients, en particulier dans la gouvernance des données. Ce partenariat privilégié permet à Micropole de proposer des approches spécialisées (RGPD, Conformité KYC, etc.), de recommander des offres au plus près des attentes des clients, et de répondre au mieux à leurs enjeux et défis métiers, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité.