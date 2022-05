Micropole : plus de 11% de croissance du chiffre d'affaires au 1er trimestre

(Boursier.com) — Micropole a réalisé sur le 1er trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 33,5 millions d'euros, en croissance de +11,8% par rapport aux 29,9 ME publiés sur la même période en 2021.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en croissance de +10,5%. Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 était encore affecté par la crise sanitaire d'où un effet de base favorable. Cette évolution du chiffre d'affaires sur le 1er trimestre 2022 confirme un retour à une croissance soutenue.

L'activité au Benelux continue de contribuer significativement à la dynamique du groupe en enregistrant une très belle performance (+22,5%), portée par le succès des offres sur le Cloud et par l'activité au Luxembourg suite à l'acquisition de Tomorrow Services en mi-mars 2021. La croissance organique s'élève à +10,7%. L'activité en Suisse est également en forte progression de +24,3% (18% corrigé de l'effet change). En France, le chiffre d'affaires est en croissance organique de +7,5% avec une dynamique très soutenue sur la data et la cyber sécurité et une croissance plus modérée sur le digital et en Régions.

La stratégie d'augmentation de la valeur ajoutée du groupe se confirme avec une nouvelle progression de son TJM sur ce trimestre (+1,6%). Le taux d'activité n'est pas encore optimal sur ce trimestre, malgré une tension notable sur les ressources avec une reprise du turnover et des difficultés récurrentes de recrutement.

Perspectives

Le Groupe n'a pas encore constaté d'effet direct de la crise ukrainienne sur son activité, mais reste très attentif aux conséquences potentielles de cet évènement sur l'économie internationale.

Dans cette période incertaine, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme en particulier de rentabilité et reste confiant sur l'évolution future des marchés sur lesquels est positionné le Groupe.