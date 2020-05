Micropole : parvient à faire progresser de 7% son chiffre d'affaires du 1er trimestre

Micropole : parvient à faire progresser de 7% son chiffre d'affaires du 1er trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Micropole a réalisé sur le premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 31,1 millions d'euros, en croissance de 7,2% par rapport aux 29 millions d'euros publiés sur la même période en 2019. À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en croissance de 8%. Cette évolution du 1er trimestre confirme la très bonne dynamique de croissance initiée sur l'exercice 2019.

Mais dès le mois de mars, une baisse du chiffre d'affaires a été constatée par rapport aux objectifs 2020 et celle-ci pourrait atteindre 20% en avril et mai 2020. La durée de cette situation et son ampleur ne sont pas prévisibles. Dans ce contexte, le Groupe a mis en oeuvre des mesures d'activité partielle et différents dispositifs d'aide gouvernementale dans les pays concernés (dont le Prêt Garanti par l'État en France), destinés à préserver les entreprises et assurer une reprise dans les meilleures conditions à l'issue de cette crise internationale.

Dans cette période d'incertitudes, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme, en particulier de rentabilité, mais ne communique aucun objectif chiffré pour 2020.