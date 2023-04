Micropole : nomination

(Boursier.com) — Micropole , groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, annonce la nomination de Armelle Descaillot au poste de Directrice des Régions France. Elle intègre le Comité de Direction France et dirigera une Business Unit de 250 collaborateurs répartis entre la Région Centre Est et la Région Grand Ouest.

Le Groupe Micropole est un acteur majeur de la transformation digitale depuis plus de 30 ans qui accompagne ses clients dans leur transformation par la mise en oeuvre de technologies innovantes et la valorisation de la Data, actif stratégique pour les entreprises. A travers ses 5 agences en régions (Lyon, Nantes, Rennes, Niort et Aix-en-Provence), le Groupe Micropole est présent au plus près de l'écosystème de partenaires, de réseaux professionnels et d'acteurs du développement économique. "Bienveillance, exigence et excellence sont les maîtres-mots qui reflètent l'état d'esprit de Micropole en régions. Et je suis fière d'accompagner le développement en régions d'un cabinet de conseil avec un positionnement unique sur le marché qui s'appuie sur l'expertise Data au service du Digital" a déclaré Armelle Descaillot.