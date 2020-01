Micropole : Nicolas Rebours tiendra les finances

Micropole : Nicolas Rebours tiendra les finances









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Micropole annonce l'arrivée de Nicolas Rebours en tant que directeur administratif et financier. Nicolas Rebours fera partie du Comité exécutif.

Nicolas Rebours contribuera de manière significative aux fortes ambitions du Groupe, annoncées en septembre 2018 lors de la présentation du plan Target 21. Avec un positionnement basé sur l'innovation et la valeur ajoutée de ses prestations, Micropole a notamment pour objectif un résultat opérationnel courant supérieur à 8% à horizon 2021 , indique Christian Poyau, président-directeur général de Micropole. La vision à la fois stratégique et opérationnelle de Nicolas Rebours, ainsi que sa très forte expérience dans nos métiers sont autant d'atouts pour mener à bien le plan stratégique de Micropole et concrétiser à court terme nos ambitions de croissance et de performance .

En 2002, Nicolas Rebours avait rejoint SQLI en tant que Directeur général délégué aux finances. Pendant 17 ans, il a accompagné la société dans son développement, tant en France qu'à l'international, ses opérations de M&A. Il était également en charge des relations investisseurs.