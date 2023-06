Micropole : NextStage AM et Dorval Asset Management appellent au renforcement de la gouvernance

(Boursier.com) — NextStage AM, avec le soutien de Dorval Asset Management, a fait inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de Micropole du 23 juin trois projets de résolution appelant, d'une part, à la nomination de deux administrateurs indépendants, Grégoire CABRI-WILTZER et Guillaume NAIGEON et, d'autre part, à la suppression des droits de vote double

Le concert formé par NextStage AM et Dorval Asset Management, qui détient 20,58% du capital et 16,87% des droits de vote de Micropole, observe que l'entreprise, pourtant positionnée sur des marchés extrêmement porteurs, subit une forte sous-évaluation par le marché attribuable notamment à une gouvernance lacunaire et une profitabilité de l'entreprise bien inférieure à ses pairs.

Ils appellent à la mise en place d'une gouvernance transparente, lisible et respectueuse des actionnaires minoritaires de nature à permettre à Micropole de retrouver une dynamique de croissance de rentabilité afin de regagner la confiance des investisseurs. NextStage AM et Dorval Asset Management jugent qu'un renforcement du Conseil d'administration tant dans sa dimension d'indépendance que d'expertise, est une condition nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci et plus généralement de l'entreprise.

Le concert a également déposé une résolution qui vise à supprimer les droits de vote double au sein de la société Micropole. Cette proposition est une mesure visant à renforcer la gouvernance d'entreprise et à promouvoir l'équité entre tous les actionnaires.

"En tant qu'actionnaires engagés, nous estimons qu'il est essentiel de garantir une représentation équitable des intérêts de tous les actionnaires dans la prise de décisions stratégiques. Les droits de vote double accordés aux actionnaires nominatifs de la société créent un déséquilibre dans le cas de Micropole qui sclérose l'ensemble des organes de gouvernance. En supprimant cette pratique, nous souhaitons encourager une plus grande transparence et une meilleure responsabilité de la part de la direction envers tous les actionnaires".

NextStage AM et Dorval Asset Management invitent les actionnaires à voter en faveur de ces trois résolutions demandant à l'Assemblée générale du 23 juin 2023 la nomination de Grégoire CABRI-WILTZER et Guillaume NAIGEON comme administrateurs indépendants (Résolution A et B) et la suppression des droits de vote double (Résolution C).