Micropole maintient ses ambitions à moyen terme

(Boursier.com) — Micropole a réalisé sur le 1er semestre de l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 65,8 millions d'euros (60,4 ME à la même période l'année précédente), soit une croissance de 8,9%. Apérimètre et taux de change constant, l'activité a progressé de 7,4%.

Le résultat opérationnel courant atteint 4%, à 2,7 ME (3 ME sur l'exercice précédent).

Le résultat opérationnel atteint 0,9 ME (2,6 MD au 1er semestre 2021). Les éléments non-opérationnels sont en progression de 0,5 ME principalement liée au déménagement de l'agence de Lyon (0,3 ME).

Le résultat net des activités poursuivies ressort à 0,9 ME (2,2 ME au titre du 1er semestre précédent).

Structure financière

Le groupe a diminué son endettement financier brut au cours du 1er semestre de 2,6 ME. L'endettement net s'élève à 7,4 ME à fin juin 2022. L'évolution défavorable du Besoin en Fonds de Roulement de 11,2 ME s'explique principalement par le remboursement de la dette Urssaf/Covid de 3,1 ME, par l'évolution du poste client de 4 ME en phase avec la croissance organique du groupe et par un remboursement retardé du crédit d'impôt recherche de 1,7 ME.

Perspectives

Le contexte géopolitique international et les tensions sur les marchés (inflation, prix de l'énergie et des matières premières, taux de change) créent un climat général d'incertitude. Néanmoins, la demande reste très soutenue et la principale difficulté du groupe reste de trouver les ressources pour répondre aux demandes des clients.

Malgré cette période encore incertaine, Micropole maintient donc ses ambitions à moyen terme, en particulier de rentabilité. Le groupe reste confiant sur l'évolution future des marchés sur lesquels est positionné le Groupe.