Micropole : maintien des ambitions à moyen terme

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires de Micropole s'établit à 71,2 millions d'euros (68 ME au 1er semestre 2022).

Le résultat opérationnel courant de Micropole atteint 3,2%, à 2,2 ME (2,7 ME pour l'exercice précédent).

Le résultat opérationnel atteint 0,9 ME (1,7 ME au 1er semestre 2022).

Le résultat net des activités poursuivies ressort à -0,2 ME (0,9 ME au titre du 1er semestre de l'exercice précédent).

Structure financière

Au 30 juin, le groupe a une structure financière solide avec une trésorerie qui s'élève à 16,2 ME et un endettement financier net (hors dette locative IFRS 16) de 3,9 ME en diminution de 6 ME par rapport à fin décembre 2022.

Le flux net de trésorerie opérationnelle est en forte progression et s'élève à 9,1 ME (-8,6 ME au 1er semestre 2022), ce qui résulte de la bonne gestion du BFR ainsi que de l'encaissement de créances fiscales.

Perspectives

Le contexte géopolitique international et les tensions sur les marchés (inflation, prix de l'énergie et des matières premières, taux de change, taux d'intérêt) créent un climat général d'incertitude. Néanmoins, la demande reste globalement très soutenue, en particulier sur toutes les offres autour de la Data et du Cloud qui représentent plus des deux tiers du chiffre d'affaires. La principale difficulté du Groupe reste de trouver les ressources pour répondre aux demandes des clients.

Malgré cette période encore incertaine, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme en particulier de rentabilité et reste confiant sur l'évolution future des marchés sur lesquels est positionné le Groupe.