Micropole : les actionnaires approuvent le projet de transfert vers Euronext Growth

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire de Micropole a approuvé le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment C), vers Euronext Growth Paris, et conféré tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de mettre en oeuvre ce transfert de marché de cotation.

Le Conseil d'Administration, qui s'est réuni le 24 juin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, a décidé de mettre en oeuvre ce transfert.

Ce projet vise à permettre à Micropole d'être admise aux négociations sur un marché plus approprié à la taille et à la capitalisation boursière de la société, avec un fonctionnement simplifié, plus approprié au profil et aux besoins actuels de la société par rapport au marché réglementé. Micropole considère qu'une cotation sur le segment Growth d'Euronext lui permettra de réduire ses coûts et ses contraintes et ainsi de se recentrer sur ses opérations, tout en conservant une cotation sur une plate-forme de transactions organisée et reconnue.

Dans les prochains jours, Micropole déposera une demande auprès d'Euronext SA en vue de la radiation des titres de la société du marché Euronext Paris et de leur admission directe sur le marché Euronext Growth Paris.

L'admission sur Euronext Growth Paris interviendrait au plus tôt après l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de l'Assemblée Générale, soit au plus tôt le 24 août 2022.

Dans le cadre de ce projet de transfert sur Euronext Growth Paris, Micropole sera accompagné par EuroLand Corporate en tant que Listing Sponsor.