Micropole : le résultat opérationnel courant atteint 5%, à 3 ME au S1

(Boursier.com) — Micropole annonce avoir réalisé sur le premier semestre de l'exercice 2021 un chiffre d'affaires de 60,4 millions d'euros, contre 57,7 millions d'euros à la même période l'année précédente. A périmètre et taux de change constant, l'activité a progressé de 6% malgré une sortie de crise sanitaire progressive.

Le résultat opérationnel courant atteint 5%, à 3 millions d'euros, contre 2 millions d'euros l'exercice précédent porté par une augmentation du chiffre d'affaires (+5%). Cette croissance est principalement liée :

A la poursuite de l'amélioration du TJM (+4,2%) du fait d'une bonne reconnaissance sur ses marchés de la valeur ajoutée apportée par les offres du Groupe.

A une augmentation du taux d'emploi (+3,7% VS S1 2020)

De son côté, le résultat opérationnel atteint 2,6 millions d'euros contre 1,5 millions d'euros au premier semestre 2020.

Cette forte progression, dans un contexte de reprise, est donc le reflet :

du bon positionnement du Groupe, qui propose des solutions de transformation numérique et Data à forte valeur ajoutée, en pointe sur ses marchés.

de l'industrialisation des offres Cloud constituées en partenariat avec AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Plateform et Salesforce, sur les projets autour de la Data. Cette vision, à la fois en termes d'offre et d'expertise, assure à Micropole une position de leader sur ces solutions dont la part dans le chiffre d'affaires a cru fortement. L'offre GoCloud&Security, lancée en fin d'année 2019, accompagne cette industrialisation d'un volet sécurité, stratégique sur le marché.

de l'innovation permanente des équipes 'R&D' du Groupe autour de technologies permettant d'anticiper les futurs enjeux clients.

d'un effort continu d'optimisation et d'attractivité dans la gestion de nos ressources humaines.

Le résultat net des activités poursuivies est positif et ressort à 2,2 millions d'euros, contre 0,5 millions au titre du premier semestre précédent.

La marge brute d'autofinancement s'est améliorée de 32% par rapport au premier semestre 2020. Le groupe a diminué son endettement financier brut au cours du premier semestre de 6 millions, la trésorerie nette s'élève à 2,3 millions à fin juin 2021. Le remboursement de la dette Urssaf "covid" de 6,9 millions sera réalisé sur 18 mois à compter du mois de juillet 2021.

Progression des activités

Ce premier semestre 2021 a permis de constater une accélération des activités internationales du Groupe Micropole principalement portée par :

l'entité en Belgique dont la croissance s'élève à 21,5% et qui bénéficie de la forte demande client autour des offres Cloud, et de l'intégration de Tomorrow Services,

l'activité Suisse qui affiche une progression de 15,6% à taux de change constant et a renforcé sa place de leader sur le marché. La France a de son côté vu son activité progresser de 1,2% à périmètre constant, le premier trimestre étant encore touché par la crise.

Recrutement

Sur le plan des ressources humaines, le premier semestre 2021 a été marqué par une hausse sensible du turnover, résultant d'une tension forte sur le marché et d'une reprise des activités numériques. De nombreuses actions ont été menées pour améliorer la marque employeur et fidéliser les talents et accélérer le recrutement. Le Groupe a aussi renouvelé en 2021 ses certifications Happy At Work et Happy Trainees.

Evolution de périmètre

Micropole poursuit sa stratégie de déploiement et d'accélération d'offre autour du cloud et de la data.

Le groupe a réalisé en mars 2021 l'acquisition relutive de la société luxembourgeoise Tomorrow Services (2 millions de chiffre d'affaires) afin d'accroître son implantation au Benelux et concrétiser l'ouverture physique de Micropole Luxembourg. Cette région, qui tire depuis deux ans la croissance du groupe, constitue un véritable fer de lance de nos activités Cloud.

Par ailleurs, au cours du mois de mars 2021, le groupe a cédé son bureau de Lille (2,8 millions de chiffre d'affaires), cette agence n'ayant jamais atteint la taille critique et doublonnant avec la stratégie de développement du Groupe au Benelux.

Perspectives

La pandémie du COVID-19 maitrisée par la vaccination, annonce une reprise progressive et effective de l'économie mondiale et par voie de conséquence des activités du groupe.

Les premiers signes d'une reprise d'activité durable ont commencé à apparaitre dans la deuxième partie du premier semestre 2021 même s'il reste difficile d'établir des projections à court terme.

Dans cette période donc encore en partie incertaine, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme en particulier de rentabilité et reste confiant sur l'évolution future des marchés sur lesquels est positionné le Groupe.

Prochain rendez-vous financier le mercredi 10 novembre 2021 pour la publication du chiffre d'affaires du 3eme trimestre 2021.