Micropole : le bénéfice net revient à 1 ME

(Boursier.com) — Chez Micropole, le résultat opérationnel courant 2022 recule de 15% à 5,5 ME contre 6,5 ME sur l'exercice précédent.

Cette évolution défavorable est principalement liée à un changement de règle de report des congés en France, un accident industriel en Suisse et un exercice global d'investissement.

Le résultat net des activités poursuivies est positif et ressort à 1 ME, contre 3 ME au titre de l'exercice précédent.

L'endettement net est de 9,8 ME hors dettes locatives contre une trésorerie nette de 3,6 ME à fin 2021.