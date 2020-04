Micropole : forte progression des comptes !

(Boursier.com) — Micropole a réalisé sur l'ensemble de l'exercice 2019 un chiffre d'affaires de 115,3 millions d'euros contre 109,3 millions d'euros à la même période l'an passé. A périmètre et taux de change constant (hors MLS - activité formation), la progression est de 8,5% pour l'ensemble de l'exercice, le second semestre 2019 marquant notamment une accélération notable du rythme de la croissance de l'activité (+10%) et de progression de la rentabilité, malgré la poursuite de la tension sur les ressources.

Le résultat opérationnel courant grimpe à 6 ME contre 4,6 ME un an avant. Le résultat opérationnel atteint 4,4 ME contre 3 ME. Le résultat net part du Groupe est positif et ressort à 2,3 millions d'euros, soit plus du double de l'exercice précédent.

Cette forte amélioration des résultats se traduit également sur la trésorerie puisqu'au 31 décembre 2019, celle-ci s'élève à 16,3 millions d'euros avec un endettement financier net, hors dettes locatives, de 9,5 millions d'euros (contre 12,3 millions au 31 décembre 2018), pour des capitaux propres de 52,2 millions d'euros. Il est à noter que 2019 est la première année d'application de la norme IFRS16 qui conduit à retraiter les contrats de location immobilière et mobilière en actifs immobilisés (poste droits d'utilisation) et en dettes (poste dettes locatives à court terme et dettes locatives à long terme).

La pandémie du COVID-19 et la mise en confinement intervenue en Europe en mars 2020, ont affecté l'économie mondiale et par voie de conséquence l'activité du groupe. L'ensemble du personnel a basculé en mode télétravail sans difficulté et un grand soin a été porté à la gestion des ressources humaines.

Dès le mois de mars, une baisse du chiffre d'affaires a été constatée par rapport aux objectifs 2020 et celle-ci pourrait atteindre 20% en avril et mai 2020. La durée de cette situation et son ampleur ne sont pas prévisibles. Dans ce contexte, le groupe a mis en oeuvre des mesures d'activité partielle et différents dispositifs d'aide gouvernementale dans les pays concernés (dont le Prêt Garanti par l'État en France), destinés à préserver les entreprises et assurer une reprise dans les meilleures conditions à l'issue de cette crise internationale.

Au regard de la très bonne performance 2019, le plan TARGET 21 était en très bonne voie de réussite avant l'impact de la crise sanitaire mondiale, note le groupe. Dans cette période d'incertitude, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme, en particulier de rentabilité, mais ne communique aucun objectif chiffré pour 2020.