Micropole : Croissance du chiffre d'affaires 2022 de 11% à 135,5 ME

(Boursier.com) — Micropole , Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, annonce avoir réalisé sur l'ensemble de l'année 2022 un chiffre d'affaires de 135,5 millions d'euros contre 122,1 millions d'euros sur la même période en 2021, soit une croissance de 11% (9,1% à périmètre et taux de change constants).

Sur le second semestre 2022, le chiffre d'affaires s'établit à 69,9 millions d'euros, contre 61,7 millions d'euros enregistrés sur 2021, soit une croissance de 13,2% (10,8% à périmètre et taux de change constants).

La France enregistre une progression de 9,8% du chiffre d'affaires à périmètre constant sur l'ensemble de l'exercice, et de 16,2% à périmètre constant sur le second semestre. La demande est soutenue, mais le groupe a dû augmenter son recours à la sous-traitance, à plus faible marge, afin d'y répondre.

En Suisse, l'activité a poursuivi sa progression (+9,6% à taux de change constant sur l'année) ; la croissance s'est toutefois ralentie au second semestre (+3,9% à taux de change constant) marqué par un taux d'activité insuffisant. L'activité aura été fortement perturbée en Suisse en 2022 et cette situation va peser sur le résultat du groupe comme cela a déjà été constaté au premier semestre 2022. Un nouveau manager a été nommé en novembre 2022. Sur l'année, le Belux est en faible augmentation (3,8% à périmètre constant), en raison d'une tension sur les ressources.

Croissance soutenue sur les offres récentes

Concernant l'ensemble de l'exercice 2022, l'année a été marquée par la poursuite de la progression de l'activité sur les nouvelles offres du Groupe et en particulier :

les activités Cloud notamment autour des solutions AWS et Azure, en progression de 14% ;

l'activité cyber sécurité réalisée via la filiale Go Cloud & Security qui représente dorénavant 2% du chiffre d'affaires du Groupe.

D'une manière générale les taux de facturation des prestations ont globalement progressé de 2,6%.

Poursuite de la croissance en 2023

Le début d'année est conforme aux attentes avec une demande satisfaisante des Clients. La tension sur les ressources reste cependant forte et pourrait donc affecter la capacité de Micropole à maintenir le rythme de croissance atteint au second semestre 2022. Le Groupe table par ailleurs sur un redressement progressif de la situation en Suisse.

La structure financière reste très solide.

Dans ce contexte, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme, en particulier d'amélioration de sa rentabilité.

Prochain rendez-vous financier le 11 avril 2023 pour la publication des résultats annuels 2022.