Micropole : cède Micropole Learning Solutions à Le Pont

Micropole : cède Micropole Learning Solutions à Le Pont









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Micropole a cédé sa filiale dédiée à la formation, Micropole Learning Solutions (MLS), à la société Le Pont.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie du Groupe visant à renforcer son positionnement focalisé sur l'innovation et la valeur ajoutée apportées à ses clients avec un résultat opérationnel courant supérieur à 8% à horizon 2021.

Conformément aux objectifs communiqués dans le plan TARGET 21, cette cession relutive s'inscrit dans le recentrage des activités sur les offres stratégiques Data et Digital.

Micropole poursuivra en 2020 le déploiement de ses nouvelles offres autour de la Data, d'AWS, d'Azure, de Salesforce et de Go Cloud & Security. Le Groupe Micropole maintiendra cependant des relations commerciales et techniques étroites avec MLS.

Dans les comptes consolidés 2019 qui seront présentés le 22 avril, l'activité MLS sera considérée comme cédée et le chiffre d'affaires correspondant sera neutralisé. Il s'en suivra une révision à hauteur de 3 millions d'euros du chiffre d'affaires consolidé de 118,4 ME publié le 13 février.

Les termes de la transaction ne sont pas divulgués.