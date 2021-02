Micropole : activité annuelle en repli de 4,5%

(Boursier.com) — Micropole annonce avoir réalisé sur l'ensemble de l'année 2020, un chiffre d'affaires de 111,1 ME contre 115,4 ME sur la même période en 2019 soit une décroissance de 3,7% et de 4,5% à périmètre et taux de change constants.

Sur le quatrième trimestre 2020, le chiffre d'affaires s'établit à 28,3 ME, contre 31,2 ME enregistrés sur 2019, soit une décroissance de 9,4% et de 9,6% à périmètre et taux de change constants.

L'activité marginale de négoce de licence est en diminution de 50% du fait d'un business model de plus en plus facturé à l'usage et contribue à une baisse de près de 1% du chiffre d'affaires trimestriel.