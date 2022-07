Micropole : 8,6% de croissance de chiffre d'affaires au 1er semestre

(Boursier.com) — Micropole a réalisé sur le 1er semestre 2022 un chiffre d'affaires de 65,6 millions d'euros en croissance de +8,6% (+7,3% à périmètre et taux de change constants) par rapport aux 60,4 ME publiés sur la même période en 2021.

Sur le 2e trimestre le chiffre d'affaires s'élève à 32,1 ME en croissance de 5,5%.

En France, le chiffre d'affaires a connu sur le semestre une croissance limitée de +2,7%. Cette période a en effet été marquée par des prises de congés très importantes correspondant à des droits accumulés pendant la période COVID et devant être soldés avant le 31 mai. L'effet négatif est très significatif sur le chiffre d'affaires de l'ordre de 2,6% sur le semestre. Le chiffre d'affaires semestriel réalisé au Benelux est en progression de +6,6%, et a également été très fortement impacté par des prises de congés et une tension sur les ressources. Enfin l'activité en Suisse a continué à progresser sur le semestre à +23,7% (+16,6% corrigé de l'effet change).

Perspectives

La demande reste très soutenue mais la tension sur les ressources ne permet cependant pas d'en bénéficier pleinement. Micropole maintient toutefois ses ambitions à moyen terme, en particulier de rentabilité, et reste confiant sur l'évolution future des marchés sur lesquels est positionné le Groupe.