Micropole : 7,3% de croissance organique en 2019

(Boursier.com) — Micropole a réalisé sur l'ensemble de l'année 2019, un chiffre d'affaires de 118,4 millions d'euros (109,3 ME sur la même période en 2018), soit une croissance de +8,3% (+7,3% à périmètre et taux de change constants).

Sur le 4e trimestre 2019, le chiffre d'affaires s'établit à 32,8 ME (29,9 ME enregistrés sur 2018), soit une croissance de +10% (+8,5% à périmètre et taux de change constants).

Perspectives

Conformément à sa stratégie, le Groupe poursuivra en 2020 le déploiement de ses nouvelles offres autour de la Data, d'AWS, d'Azure, de Salesforce et de Go Cloud & Security.

Afin d'accompagner son développement sur un marché de l'emploi tendu, Micropole poursuit l'intensification de sa politique Marque Employeur, tournée vers le recrutement et la fidélisation des talents. Le groupe recherche notamment, pour l'ensemble de ses implantations, des profils de consultants Métiers et d'experts Data pour la réalisation de ses nombreux projets et missions innovants.

Comme anticipé, les efforts menés sur la période auront un effet positif sur l'ensemble des indicateurs opérationnels, confirmant la stratégie et le positionnement du Groupe. Micropole réitère donc ses objectifs communiqués dans le plan Target 21, à savoir un positionnement focalisé sur l'innovation et la valeur ajoutée apportées à ses clients avec un résultat opérationnel courant supérieur à 8% à horizon 2021.