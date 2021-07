Micron Technology recule malgré une solide performance

(Boursier.com) — Micron Technology recule en pré-séance malgré des résultats et prévisions solides. Le concepteur américain de puces-mémoire a réalisé sur les trois mois clos début juin un profit net de 1,74 milliard de dollars, ou 1,52$ par action. En base ajustée, le bpa est ressorti à 1,88$ contre 1,72$ de consensus. Les revenus ont bondi de 36% à 7,24 Mds$.

Micron a également donné des prévisions optimistes pour le trimestre en cours, la pénurie de puces et la forte demande maintenant les prix à un niveau élevé. Le management prévoit un chiffre d'affaires de 8,2 milliards de dollars et un bénéfice par action de l'ordre de 2,30$, mais il a aussi souligné que les coûts liés au coronavirus augmenteraient et que les dépenses d'investissement seraient probablement portées à environ 13 milliards de dollars au cours de l'exercice à venir, car le groupe investit dans de nouveaux produits, notamment la prochaine génération de puces DRAM DDR5, tout en répondant à la demande sans cesse croissante des clients.

La société a par ailleurs annoncé la vente d'une usine située à Lehi, dans l'Utah, à Texas Instruments pour 900 millions de dollars en espèces et environ 600 M$ de valeur provenant de certains outils et autres actifs. Micron a vendu certains de ces actifs et conservera le reste pour le redéployer sur ses autres sites de fabrication ou le vendre à d'autres acheteurs.