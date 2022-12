Micron Technology plombe l'ambiance, baisse des investissements et réduction d'effectifs au programme

(Boursier.com) — Micron Technology recule de 2% en pré-séance à Wall Street au lendemain d'une publication bien fade. Le premier concepteur américain de puces mémoire a fait état de résultats inférieurs aux attentes des analystes et a annoncé une série de mesures de baisse des coûts, dont une réduction de 10% de ses effectifs, visant à l'aider à faire face à une diminution rapide de ses revenus. Sur les trois mois clos fin novembre, la firme a essuyé une perte ajustée par action de 4 cents, contre un déficit de 1 cent, pour des revenus de 4,09 milliards de dollars, en repli de 47%. Sur son deuxième trimestre fiscal, la firme basée dans l'Utah table sur des ventes d'environ 3,8 Mds$, contre une estimation moyenne de 3,88 Mds$, tandis que la perte nette ajustée par action est anticipée à 62 cents, contre 29 cents de consensus.

Alors que l'entreprise a averti le mois dernier qu'elle réduisait sa production d'environ 20% "en réponse aux conditions du marché", elle a annoncé abaisser ses projections de capex pour l'exercice 2023 entre 7 et 7,5 Mds$, contre 8 Mds$ visés précédemment. La société a également réduit "de manière significative" ses plans d'investissement pour l'exercice 2024, affirmant qu'elle s'attend à ce que les dépenses en équipements de fabrication de plaquettes - un indicateur clé de la demande de puces - diminuent d'une année sur l'autre.

Les fabricants de semi-conducteurs sont confrontés à une chute de la demande pour leurs produits moins d'un an après avoir été incapables de produire suffisamment pour répondre aux commandes. Les consommateurs ont suspendu leurs achats d'ordinateurs personnels et de smartphones dans un contexte d'inflation croissante et d'économie incertaine. Le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, a déclaré que le resserrement de la ceinture était nécessaire en réponse au "déséquilibre le plus important entre l'offre et la demande" pour ses puces mémoire DRAM et NAND depuis 13 ans.

"La rentabilité sera mise à l'épreuve tout au long de 2023 en raison de l'offre excédentaire qui existe dans l'industrie", a-t-il déclaré dans une interview accordée à 'Bloomberg'. "Le moment de la reprise de la rentabilité sera déterminé par la vitesse et le rythme auxquels l'offre et la demande sont équilibrées et les stocks sont normalisés tout au long de la chaîne d'approvisionnement", a-t-il ajouté.