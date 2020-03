Micron Technology grimpe après une publication rassurante

(Boursier.com) — Micron Technology bondit en pré-séance à Wall Street après la publication de résultats meilleurs qu'anticipé. Le fabricant de puces a également dévoilé une guidance de revenus supérieure aux estimations des analystes pour le trimestre en cours, expliquant que le passage au travail à domicile à l'échelle mondiale en raison de l'épidémie de coronavirus alimente la demande d'ordinateurs portables et de services de centres de données.

Sur son deuxième trimestre fiscal, la firme a enregistré un bénéfice net de 405 millions de dollars ou 36 cents par titre contre un profit de 1,62 Md$ ou 1,42$ par action un an plus tôt. Le bpa ajusté est ressorti à 45 cents contre 37 cents de consensus. Les revenus ont reculé de 17,8% à 4,8 Mds$. Sur le troisième trimestre, le management vise des revenus compris entre 4,6 et 5,2 Mds$ contre 4,9 Mds$ de consensus.