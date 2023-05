Micron Technology : feu rouge en Chine, le titre chute

(Boursier.com) — Micron Technology chute de près de 6% en pré-séance à New York. L'autorité chinoise de régulation du cyberespace a annoncé que les produits du fabricant américain de semi-conducteurs ne répondaient pas aux critères de sécurité réseau et qu'ils seraient interdits aux opérateurs d'infrastructures clés. Cette décision, annoncée dans un contexte de tensions entre Pékin et Washington à propos des technologies à puce, pourrait concerner un éventail de secteurs allant des télécoms aux transports en passant par les finances.

Dans un communiqué, l'administration chinoise du cyberespace (CAC) a indiqué qu'une analyse a démontré que "les produits Micron ont d'importants risques de sécurité réseau, ce qui pose de sérieux risques sécuritaires pour les chaînes d'approvisionnement des infrastructures d'informations essentielles chinoises". Micron a affirmé avoir été notifié des conclusions de l'examen de la CAC concernant ses produits vendus en Chine et a déclaré vouloir "continuer de dialoguer avec les autorités" à Pékin. Micron est le premier fabricant américain de puces à être ciblé par Pékin. Le département américain du Commerce a indiqué qu'il s'entretiendrait directement avec les autorités chinoises pour clarifier leurs actions.

Les analystes estiment que l'impact devrait être réduit pour Micron, la majorité des clients du groupe américain en Chine étant notamment des producteurs de smartphones et d'ordinateurs, et non pas des fournisseurs d'infrastructures. La plupart des revenus de Micron en Chine ne sont pas générés par les opérateurs téléphoniques et le gouvernement, pointent ainsi dans une note les analystes de Jefferies. "Par conséquent, l'impact final sur Micron sera très limité ".