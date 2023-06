Micron s'accroche à la Chine, mais lorgne aussi l'Inde

(Boursier.com) — Micron , le concepteur américain de 'puces' blacklisté par Pékin, entend poursuivre son engagement local et veut investir 600 millions de dollars dans une usine chinoise malgré l'interdiction partielle de ses produits. Il s'agit donc d'un investissement de 4,3 milliards de yuans pour l'Américain, sur les prochaines années, dans l'usine d'emballage de puces de Xian. L'investissement comprend l'acquisition d'équipements d'emballage que Micron utilise depuis 2016 auprès d'une filiale du Taïwanais Powertech Technology. Micron entend également ouvrir une nouvelle ligne de production sur le site pour fabriquer des produits DRAM, NAND et SSD mobiles afin de renforcer les capacités d'emballage et de test de l'usine, indique Reuters. Micron offrira des contrats à 1.200 employés de la filiale de Powertech à Xian.

L'Américain serait aussi sur le point d'investir plus d'un milliard de dollars pour installer une usine d'emballage de puces en Inde, selon Bloomberg, qui cite des personnes ayant une connaissance directe de la question. Une telle décision diversifierait l'empreinte géographique du groupe dans un contexte de tensions sino-américaines. Une annonce pourrait être faite dès la visite du Premier ministre Narendra Modi aux États-Unis la semaine prochaine. Le montant engagé pourrait même atteindre 2 milliards de dollars.