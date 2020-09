Micron : résultats supérieurs aux attentes, mais la Bourse boude

(Boursier.com) — Le fabricant de puces mémoires Micron Technology a publié mardi soir après la clôture de Wall Street des résultats et des ventes supérieurs aux attentes, grâce à une forte demande de mémoires vives DRAM pour serveurs ("cloud"), PC et consoles de jeux. En outre, les ventes de mémoires QLC NAND (qui équipent les disques durs de type SSD ou les clés USB) ont connu une progression qualifiée d'"extraordinaire" par la direction de Micron.

Le groupe a cependant fait des prévisions inférieures aux attentes pour le trimestre cours, ce qui a entraîné un repli de 3,3% du cours de Micron mardi soir dans les cotations électroniques après la clôture, en réaction à cette publication. Depuis le début de l'année, le titre a reculé de 5,7%.

Pour son 4e trimestre fiscal, Micron a réalisé un bénéfice net de 988 millions de dollars (87 cents par action) presque doublé par rapport aux 561 M$ (51 cents par action) dégagés lors de la même période de 2019. En termes ajustés des éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est établi à 1,08$ contre 98 cents attendu par le consensus FactSet.

Les revenus trimestriels ont atteint 6,06 milliards de dollars, contre 4,87 Mds$ un an plus tôt (+24,4%), et alors queles analystes tablaient sur 5,89 Mds$.

Pour le 1er trimestre de l'exercice fiscal 2021 en cours, Micron prévoit un bpa ajusté compris entre 40 et 54 cents, inférieur aux 66 cents attendus par le consenus. Les ventes devraient s'établir entre 5 et 5,4 Mds$, une fourchette conforme aux attentes (5,27 Mds$).

Le directeur général du groupe Sanjay Mehrotra s'est cependant monté optimiste pour 2021, et a dit s'attendre à "une amélioration du marché sur l'année calendaire 2021, sous l'impulsion de la 5G, du "cloud" et du marché automobile".