Micron rebondit après les comptes

(Boursier.com) — Micron a publié hier soir, pour son trimestre fiscal clos, un bénéfice ajusté par action de 2,14$ contre un consensus de 1,95$. Le bpa ajusté était de 98 cents un an auparavant. Le groupe américain de semi-conducteurs a affiché sur la période trimestrielle close en février des revenus de 7,79 milliards de dollars, battant le consensus de 4%, contre 6,24 milliards de dollars sur la période comparable, l'an dernier. Le titre est attendu en hausse d'environ 4% à Wall Street.

Pour le trimestre clos, deuxième trimestre fiscal, le bénéfice net GAAP a été de 2,26 milliards de dollars et 2$ par action, tandis que le bénéfice ajusté a représenté 2,44 milliards de dollars soit 2,14$ par titre. Le cash flow opérationnel a été de 3,63 milliards de dollars, contre 3,94 milliards sur le trimestre antérieur et 3,06 milliards un an plus tôt.

Sur le troisième trimestre fiscal, Micron envisage des revenus voisins de 8,7 milliards, plus ou moins 200 M$, une marge brute ajustée de 48% (plus ou moins 1%) et un bpa dilué ajusté allant de 2,36 à 2,56$.