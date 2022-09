Micron grimpe, malgré les timides perspectives

(Boursier.com) — Micron prend 3% avant bourse à Wall Street, au lendemain des trimestriels. Pourtant, le concepteur de puces mémoire a raté le consensus de ventes pour le trimestre écoulé et livré des prévisions bien faibles. Sur son quatrième trimestre fiscal clos en août, Micron a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,45$, à comparer à un consensus de 1,4$ et un niveau de 2,42$ un an avant. Les revenus se sont établis quant à eux à 6,64 milliards de dollars, ratant de 4% le consensus, alors qu'ils étaient de 8,27 milliards un an plus tôt.

Le groupe prévient que des temps difficiles sont à venir, avec la baisse de la demande PC et smartphones. Micron réduit ainsi significativement ses prévisions de capex (dépenses de capitaux) et table sur un capex de 8 milliards de dollars environ pour l'exercice entamé, en recul de plus de 30%. Pour le deuxième semestre de l'exercice 2023, le management anticipe tout de même le retour à une forte croissance avec la reprise espérée de la demande. Pour le premier trimestre fiscal 2023, néanmoins, la guidance est très prudente avec des revenus attendus à 4,25 milliards de dollars, plus ou moins 250 millions, à comparer à un consensus de 5,6 milliards. Le bénéfice trimestriel par action est attendu à 4 cents, plus ou moins 10 cents, contre... 64 cents de consensus.