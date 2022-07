Micron : DRAMatique ?

(Boursier.com) — Micron abandonnait 3% après bourse à Wall Street hier soir, suite à sa publication financière. Le groupe a révélé des trimestriels record et supérieurs aux attentes de marché, mais une bien faible guidance, du fait d'un assèchement de la demande en 'puces'. Le concepteur américain de puces mémoire table sur des revenus de 7,2 milliards de dollars, plus ou moins 400 millions de dollars, pour le trimestre entamé. Le consensus était quant à lui de plus de 9 milliards de dollars ! Micron envisage sur le trimestre un bénéfice ajusté par action de 1,63$, plus ou moins 20 cents, contre 2,6$ de consensus. Le concepteur de puces DRAM (pour centres de données ou PC) et de puces mémoire NAND (stockage de données) entend réduire ses dépenses de production de puces sur l'exercice fiscal 2023 qui débute en septembre.

Pour le troisième trimestre fiscal 2022, clos fin mai, le groupe a réalisé des revenus de 8,64 milliards de dollars, contre 7,79 milliards sur le trimestre antérieur et 7,42 milliards un an plus tôt. Le bénéfice net GAAP a été de 2,63 milliards de dollars et 2,34$ par action. Le bénéfice net ajusté a atteint 2,94 milliards de dollars, soit 2,59$ par titre. Le consensus était de 2,44$ de bpa ajusté et 8,6 milliards de ventes. "Micron a réalisé un chiffre d'affaires record au cours du troisième trimestre fiscal grâce à l'excellente exécution de notre équipe dans les domaines de la technologie, des produits et de la fabrication", a déclaré le dirigeant du groupe, Sanjay Mehrotra. "Récemment, l'environnement de la demande du secteur s'est affaibli et nous prenons des mesures pour modérer la croissance de notre offre au cours de l'exercice 2023. Nous sommes confiants quant à la demande séculaire à long terme en matière de mémoire et de stockage et sommes bien placés pour fournir une solide performance financière sur plusieurs cycles".