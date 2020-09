Micron déçoit les marchés

(Boursier.com) — Micron a livré hier soir une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre de l'exercice décalé inférieure aux attentes des analystes, en raison des restrictions empêchent les entreprises américaines de traiter librement avec Huawei. Pour le quatrième trimestre, le groupe a réalisé un bénéfice non-GAAP de 1,23 milliard de dollars et 1,08$ par titre, et des revenus de 6,06 Mds$, ce qui dépasse le consensus. Sur le premier trimestre, le groupe prévoit un bénéfice non-GAAP allant de 800 M$ à 850 M$, 40 à 54 cents de bpa, pour des revenus allant de 5 à 5,4 Mds$. Le consensus sur cette période fiscale était de 819 millions de dollars de profits, 69 cents par titre, et 5,3 milliards de dollars de revenus.