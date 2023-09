Micron corrige à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Micron , le concepteur américain de semi-conducteurs, a annoncé hier soir des comptes trimestriels supérieurs aux attentes mais des prévisions mitigées. Le groupe actif dans les produits de mémoire et stockage a fait état d'une perte ajustée par action moins lourde qu'attendu à 1,07$. Les revenus, de 4,01 milliards de dollars, ont dépassé les estimations de Wall Street qui étaient de 3,9 milliards de dollars. Les prévisions de résultats pour le premier trimestre fiscal juste entamé vont de 1 à 1,14$ de perte par action. Les revenus ajustés sont attendus à 4,4 milliards de dollars, plus ou 200 millions de dollars, sur le trimestre entamé, ce qui dépasserait le consensus. En revanche, le déficit trimestriel est attendu plus important que prévu. Les opérateurs surveillaient également les perspectives du groupe sur le marché de l'intelligence artificielle, qui ne semblent pas aussi monumentales que celles d'un Nvidia - avec qui Micron travaille pour qualifier ses dernières puces de mémoire à large bande passante destinées à être utilisées dans les produits Nvidia.