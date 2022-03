Micron continue de surfer sur les prix élevés de ses puces

(Boursier.com) — Le titre de Micron Technology gagnait plus de 4% dans les cotations post-séance mardi soir à Wall Street, en réaction à la publication de comptes trimestriels supérieurs aux attentes, assortis de perspectives plus positives que prévu. Le cours de Micron avait déjà gagné 2,7% à la clôture, à 82,05$, mais il cède encore environ 12% depuis le début 2022.

Pour son 2e trimestre fiscal, le concepteur américain de puces-mémoire a publié un profit net de 2,27 milliards de dollars (2$ par action), plus du triple des 603 millions (53 cents par action) dégagés un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action (bpa) est ressorti à 2,14$, contre 98 cents un an plus tôt et alors que le consensus du cabinet FactSet tablait sur 1,98$.

Les revenus du groupe ont atteint 7,77 Mds$ contre 6,24 Mds$ un an plus tôt, et ont dépassé les attentes des analystes logées à 7,53 Mds$. Micron a aussi dépassé ses propres prévisions de 1,85 à 2,05$ de bpa ajusté, pour des ventes de 7,3 à 7,7 Mds$.

"Après des comptes remarquables au premier semestre, Micron est en bonne voie pour dégager un revenu record et une rentabilité robuste sur l'ensemble de son exercice 2022", s'est félicité le directeur général du groupe, Sanjay Mehrotra, cité dans le communiqué de Micron.

Pour son 3e trimestre, l'entreprise basée à Boise, dans l'Idaho, s'attend à un bpa ajusté de 2,36 à 2,56$ pour des revenus de 8,5 à 8,9 Mds$. C'est là encore mieux que ce qu'attendaient les analystes, qui prévoyaient un bpa de 2,24$ et des ventes de 8,13 Mds$ pour le trimestre en cours.

Micron ne semble donc pas se soucier de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, et continue de profiter de l'engouement pour ses puces DRAM (mémoire vive dynamique) et NAND (mémoire flash pour clés USB ou disques dur SSD, notamment), dont la demande a explosé lors de la crise du coronavirus, entraînant une hausse de leurs prix de vente.