Micron bat le consensus, mais ses prévisions déçoivent

(Boursier.com) — Le fabricant de puces-mémoire Micron Technology a publié mardi soir des comptes supérieurs aux attentes pour son 4e trimestre fiscal, achevé fin août, mais a déçu les marchés par ses prévisions plus conservatrices que prévu, qui laissent à penser que Micron fait à son tour face à la pénurie de matériaux qui sévit dans le secteur des semi-conducteurs.

A Wall Street, le titre Micron, qui avait déjà reculé de 2,8% à la clôture, abandonnait encore 4,5% dans les cotations post-séance, en réaction aux annonces du groupe.

Le bénéfice net trimestriel a atteint 2,72 milliards de dollars (2,39$ par action) pour des ventes de 8,27 Mds$, en hausse de 36% par rapport à la même période de 2020 (6,06 Mds$). Après ajustements, le bénéfice par action s'élève à 2,42$, plus que doublé par rapport à 2020 (1,08$) et largement supérieur aux 2,33$ attendus par les analystes. Quant aux ventes, elles étaient attendues à 8,23 Mds$, selon le consensus compilé" par FactSet.

Les prévisions de Micron, un des principaux producteurs mondiaux de puces-mémoire, ont en revanche laissé les analystes sur leur faim. Le bpa ajusté est attendu entre 2 et 2,20$ par action, pour des ventes anticipées entre 7,45 et 7,85 Mds$, là où le consensus tablait sur un bpa de 2,53$ et un revenu de 8,54 Mds$.

Micron a profité pleinement des fortes hausses de prix des puces mémoire pendant la crise du coronavirus, mais les analystes s'attendent désormais à ce que le rythme de croissance ralentisse, notamment pour les mémoires vives (DRAM), à mesure que les ventes de PC et de serveurs marquent le pas après le "boom" lié à la crise sanitaire, qui a déclenché une course aux équipements destinés au télétravail.

Des fabricants de PC au ralenti faute de composants

La direction du groupe se montre cependant optimiste pour l'exercice 2022, et s'attend à un rebond après un premier trimestre marqué par une demande moins forte. Le directeur général Sanjay Mehrotra a expliqué lors d'une conférence téléphonique que les comptes du 1er trimestre fiscal (septembre-novembre) devraient être en "recul modeste" par rapport aux niveaux très élevés du 4e trimestre, tant pour les mémoires vives DRAM que pour les NAND (mémoires flash).

Le dirigeant a ajouté que "certains clients fabricants de PC ont ajusté leurs achats de mémoires et composants de stockage en raison de la pénurie qui affecte d'autres composants dont ils ont besoin pour construire leurs machines". Il s'est dit confiant qu'un rebond interviendra "au second semestre de l'exercice (soit à partir de mars 2022 : ndlr). Nous prévoyons des revenus record assortis d'une solide rentabilité pour l'ensemble de l'exercice fiscal 2022", a-t-il précisé.

A Wall Street, le titre Micron a reculé de plus de 12% ces trois derniers mois en raison des inquiétudes sur les prix de mémoires, mais il gagne encore environ 47% depuis un an.