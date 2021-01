Micron au plus haut de 10 ans à Wall Street

(Boursier.com) — Micron gagne encore du terrain avant bourse à Wall Street ce vendredi, au plus haut de plus de dix ans après la guidance de ventes. Le concepteur américain de puces a annoncé hier soir, après la clôture de Wall Street, anticiper des revenus trimestriels supérieurs aux estimations de marché avec la reprise de la demande, dopée par le télétravail et l'adoption de la 5G. Le leader américain des puces mémoires anticipe donc des revenus de 5,8 milliards, plus ou moins 200 millions de dollars, sur son second trimestre fiscal. Le groupe de Boise, Idaho, dépasse donc le consensus qui n'était que de 5,48 milliards de dollars. Le bénéfice trimestriel ajusté par action est attendu à 75 cents, plus ou moins 7 cents.

Sanjay Mehrotra, CEO de l'affaire, indique que Micron tente d'élargir son spectre sur de nouveaux marchés tels que l'automobile. La demande liée à l'intelligence artificielle, au cloud computing et à la 5G, tire actuellement les ventes. Le besoin en puces DRAM devrait probablement dépasser l'offre, ajoute le groupe, ce type de puces représentant pour l'heure 70% des ventes. Un tel contexte devrait donc doper les prix. En revanche, sur les puces NAND pour téléphonie, les augmentations de production devraient aller au-delà de la demande si les fournisseurs ne modèrent pas leurs plans d'expansion.