Micron attendu en forte hausse à Wall Street

(Boursier.com) — Micron est attendu en hausse de 4% à Wall Street, alors que le groupe a publié au troisième trimestre un BPA de -1,43$, légèrement meilleur rapporté aux attentes des analystes qui se situaient à -1,60$, contre un BPA positif de 2,59 dollars un an auparavant. Le groupe prévoit pour le 4ème trimestre une perte par action de -1,19 dollar, +/- 7 cents, une marge brute de -10,5% et des revenus de 3,9 Mds$, à +/- 200 M$.

Le premier concepteur américain de puces mémoire a donc fait état de résultats un peu supérieurs aux attentes des analystes grâce à une série de mesures de baisse des coûts, dont une réduction de 10% de ses effectifs, visant à l'aider à faire face à une diminution rapide de ses revenus.

Alors que l'entreprise avait averti fin 2022 qu'elle réduisait sa production d'environ 20% "en réponse aux conditions du marché", elle avait aussi annoncé abaisser ses projections de capex pour l'exercice 2023 entre 7 et 7,5 Mds$, contre 8 Mds$ visés précédemment... La société a également réduit "de manière significative" ses plans d'investissement à l'horizon 2024, expliquant qu'elle s'attend à ce que les dépenses en équipements de fabrication de plaquettes - un indicateur clé de la demande de puces - diminuent d'une année sur l'autre...

Retournement de tendance

Les fabricants de semi-conducteurs ont été confrontés à une chute de la demande pour leurs produits, un an après avoir été incapables de produire suffisamment pour répondre aux commandes... Les consommateurs ont en effet suspendu leurs achats d'ordinateurs personnels et de smartphones dans un contexte d'inflation croissante et d'économie incertaine. Le management avait expliqué que le coup de barre était nécessaire en réponse au "déséquilibre le plus important entre l'offre et la demande" pour ses puces mémoire DRAM et NAND depuis 13 ans.

"La rentabilité sera mise à l'épreuve tout au long de 2023 en raison de l'offre excédentaire qui existe dans l'industrie", avait encore expliqué la direction qui estime désormais que l'industrie des mémoires a "dépassé le creux", de quoi anticiper des marges en amélioration "à mesure que l'équilibre entre l'offre et la demande se rétablit progressivement".