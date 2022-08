Micron alerte à son tour sur les revenus

(Boursier.com) — Micron , le concepteur américain de 'puces' mémoire, décroche avant bourse à Wall Street. Le groupe de l'Idaho vient en effet de réduire ses anticipations de revenus pour le quatrième trimestre fiscal. Micron a déclaré qu'il s'attendait à ce que les revenus de la période atteignent au mieux l'extrémité basse de la fourchette prévisionnelle antérieure fournie lors de la publication des résultats fin juin. À l'époque, Micron avait déclaré s'attendre à des revenus de 6,8 à 7,6 milliards de dollars. Le groupe a déclaré que son flux de trésorerie disponible devrait être négatif pour le premier trimestre fiscal et qu'il pourrait voir des baisses séquentielles importantes de ses revenus et de ses marges au cours de la période en raison d'une baisse des livraisons. La société a également déclaré que les revenus du quatrième trimestre pourraient donc être inférieurs ou égaux à ses prévisions précédentes, indiquant un affaiblissement de la demande des industries des PC et des jeux. D'autres fabricants de puces, dont Intel, Advanced Micro Devices et Nvidia, avaient déjà alerté de cette tendance.