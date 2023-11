Micron ajuste ses prévisions et corrige à Wall Street

(Boursier.com) — Micron perd 4% désormais avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient d'ajuster ses prévisions financières. Micron Technology a mis à jour ses prévisions de revenus, de marge brute, de dépenses d'exploitation et de bpa pour le premier trimestre de l'exercice 2024, qui se termine le 30 novembre 2023. La société prévoyait auparavant un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars, plus ou moins 200 millions de dollars, et une marge brute non-GAAP de -4%, plus ou moins 2%. Grâce à un meilleur équilibre entre l'offre et la demande et à une amélioration des prix, Micron s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires approche des 4,7 milliards de dollars et à ce que sa marge brute s'approche du seuil de rentabilité pour le premier trimestre de l'exercice 2024. La marge brute ajustée est ainsi anticipée maintenant entre -0,5% et 0%. Les dépenses opérationnelles trimestrielles sont attendues à 990 M$. La perte ajustée par action est estimée à 1$, contre 1,07$ environ auparavant.