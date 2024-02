Microchip Technology : troisième trimestre mitigé

(Boursier.com) — Microchip Technology, le concepteur américain de puces, a dépassé les attentes de marché en termes de profits pour son troisième trimestre fiscal, affichant un bénéfice ajusté par action de 1,08$ à comparer à un consensus de 1,06$ et un niveau de 1,56$ un an avant. Les revenus ont totalisé quant à eux 1,77 milliard de dollars, contre 2,17 milliards un an plus tôt et légèrement inférieurs aux attentes. Ainsi, les ventes chutent de 22% en séquentiel et de 19% en glissement annuel. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe envisage des revenus allant de 1,225 à 1,425 milliard et un bpa ajusté allant de 46 à 68 cents.