Microchip Technology lance son 'corona-warning'

Microchip Technology lance son 'corona-warning'









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Microchip Technology Incorporated résiste bien à Wall Street ce jour, en retrait modéré de 1,3% avant bourse à 94$ après un gain de +5% hier sur les 95$ dans le sillage du rebond des marchés. Le groupe vient pourtant de retirer sa guidance du fait de l'impact du coronavirus Covid-19, qui a causé des perturbations. Le groupe évoque une très faible demande en Asie, particulièrement en Chine, et des clients qui retourneraient au travail à un rythme plus lent que prévu. La normalisation de la supply chain serait également plus lente qu'attendu. Le groupe table donc désormais sur des revenus stables séquentiellement et retire ses estimations de profits pour le quatrième trimestre.