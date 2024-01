Microchip Technology déçoit à Wall Street

(Boursier.com) — Microchip Technology, le fabricant américain de semi-conducteurs, a prévenu hier soir d'une nouvelle baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre fiscal, citant des niveaux d'expédition plus faibles et une économie sans relief. Microchip prévoit désormais une baisse séquentielle d'environ 22% de son chiffre d'affaires pour le trimestre clos en décembre, alors qu'il envisageait auparavant un recul allant de 15 à 20%. "L'affaiblissement de l'environnement économique auquel nos clients et distributeurs ont été confrontés au cours du trimestre de décembre a amené nombre d'entre eux à vouloir recevoir un niveau de livraisons inférieur alors qu'ils prenaient des mesures pour réduire davantage les risques liés à leurs stocks", a déclaré le DG du groupe, Ganesh Moorthy. Le groupe de Chandler, en Arizona, dévoilera ses comptes trimestriels détaillés le 1er février.