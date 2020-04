Michelin : ventes en baisse de 8,3% au 1er trimestre

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2020, dans un contexte de crise liée au COVID-19, Michelin annonce des ventes en baisse de 8,3% à 5,33 milliards d'euros et met en place les mesures nécessaires pour en limiter les impacts sanitaires et économiques. Dans un contexte de pandémie, Michelin "agit d'abord pour protéger la santé de ses salariés et de leur famille, en mettant en place les mesures sanitaires requises". Au premier trimestre, la demande de pneumatiques a fortement baissé à la suite de l'adoption progressive de mesures de confinement des populations dans les différentes régions du monde, affectant l'ensemble des secteurs d'activité. Les marchés Tourisme camionnette chutent de 15% à la suite de l'arrêt d'activité des constructeurs automobiles et du confinement des consommateurs. Les marchés Poids lourd sont en retrait de 17% par rapport à 2019. Pour les Activités de spécialités, certains marchés miniers et les marchés agricoles de remplacement affichent une résilience relative.

Les ventes au premier trimestre sont en baisse de 8,3% à parité courante, traduisant une baisse des volumes de 11,7% qui s'est accélérée sur le mois de mars (-21%), un prix mix robuste de +2% reflétant la solidité de la marque, et un effet périmètre de +1%.

Pour amortir les effets financiers de la crise économique majeure qui s'annonce, le groupe a mis en oeuvre dès mi-mars le pilotage hebdomadaire de l'équilibre offre / demande pour maîtriser les stocks, une baisse des investissements de 500 millions, une réduction de 330 millions d'euros du dividende proposé au vote des actionnaires, ainsi que le gel du programme de rachat d'actions au-delà des engagements fermes pris pour 2020 et qu'une réduction des coûts de structure.

Le groupe rappelle que les outils de financement dont il dispose, lui permettent de faire face aux aléas de cette crise. Des tests de résistance, avec des hypothèses de perte de volume sur l'exercice allant de -20% à -35%, ont montré que le groupe disposait de la liquidité suffisante sans tirer sur ses lignes de crédit confirmées de sécurité.

À ce jour, l'évolution de la pandémie et ses impacts économiques restent encore trop incertains pour établir avec fiabilité des prévisions de marché et un scénario de résultat associé, estime Michelin. Néanmoins, dans un contexte de forte baisse des cours de matières premières, le groupe s'attend à un effet net prix-mix /matières premières renforcé qui lui permettra de légèrement atténuer l'impact beaucoup plus prononcé de la baisse des volumes.