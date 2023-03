Michelin : un guidage à la carte

(Boursier.com) — Michelin a tenu hier son Capital 'Markets Day' pour faire le point sur le déploiement de sa feuille de route stratégique 'Michelin in Motion'. "La direction a pris du recul pour informer les marchés des évolutions de ce plan après deux années pleines et opérer un rappel des priorités stratégiques" commente Stifel. "De nouveaux objectifs triennaux devraient être fixés l'année prochaine. Comme envisagé avant l'événement, Michelin s'est abstenu de reconduire les objectifs précédents de 2023 à 2025. Nous pensons que cela devrait être fait l'année prochaine" dit Stifel.

Lors de son 'Capital Markets Day 2021', Michelin avait dévoilé sa stratégie de croissance à l'horizon 2030 nommée "Michelin in Motion", avec l'ambition de faire croître son chiffre d'affaires de 5% par an de 2023 à 2030 et d'atteindre 20 à 30% du chiffre d'affaires du Groupe 'Around & Beyond pneu'.

L'objectif de ROCE du Groupe de 10,5% dans le temps inclut l'impact des fusions et acquisitions. Le titre Michelin est stable ce mardi à 27,80 euros. L'analyste vise un cours de 32 euros en conseillant de conserver le dossier.