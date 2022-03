Michelin suspend son activité en Russie !

(Boursier.com) — Michelin vient d'annoncer ce mardi la suspension de son activité industrielle en Russie, ainsi que de ses exportations vers la Russie.

L'usine Michelin de Davydovo compte environ 750 employés et produit des pneus tourisme et des pneus rechapés pour poids-lourds, principalement pour le marché local, détaille le groupe.

"Dans ce contexte très difficile et incertain, la priorité de Michelin est d'accompagner tous ses salariés affectés par cette crise et notamment ses salariés de Michelin Russie", ajoute le pneumaticien français.

Michelin reste "pleinement mobilisé" et continuera d'adapter ses décisions en fonction de l'évolution de la situation, conclut le groupe.

En raison de la crise actuelle, et comme de nombreux acteurs industriels en Europe, le groupe Michelin avait précisé plus tôt ce mois faire face à des difficultés importantes en matière de logistique et de transport pour approvisionner ses usines et livrer ses clients.

Pour optimiser ses opérations et adapter la gestion de ses flux, le groupe a décidé d'arrêter la production de certaines de ses usines en Europe, pour quelques jours, au cours des prochaines semaines. Chaque site décidera de la durée spécifique et des modalités de mise en oeuvre.